Arsenal "en route pour la gloire" avec Arteta selon Xhaka

Selon Granit Xhaka, Arsenal est "destiné à la gloire" sous Mikel Arteta. Après une première saison prometteuse et un début désastreux pour sa deuxième, Arteta a stabilisé le navire des Gunners et leur fait viser une fois de plus une place dans le top quatre.

Xhaka pense que les difficultés d'Arsenal sur le chemin ont été dues à des échecs individuels plutôt qu'à des problèmes avec l'approche globale de l'Espagnol - les choses continueront donc à s'améliorer si les Gunners peuvent éliminer ces erreurs.

"Nous avons eu une série sans victoire mais même pendant ce temps, je pense que nous avons bien joué sans aucun doute", a déclaré Xhaka au Guardian.

"Nos erreurs, comme les cartons rouges - y compris les miens - ont été la faute de chacun d'entre nous plutôt que celle d'un seul d'entre nous qui avait un plan. En tant que collectif, nous avons bien fonctionné et nous pouvons faire quelque chose de spécial, y compris cette saison. Nous jouons un jeu très serré et compact ces derniers temps et nous gagnons aussi beaucoup de respect de la part des autres grandes équipes que nous affrontons. Je pense que nous sommes voués à la gloire."

Xhaka lui-même a été très proche de quitter Arsenal avant l'arrivée d'Arteta, en s'entretenant avec le Hertha Berlin, après s'être publiquement brouillé avec les fans. L'international suisse dit qu'il n'avait jamais rencontré Arteta avant qu'il ne remplace Unai Emery en tant que manager, mais il a été très impressionné par ce qu'il a vu.

"Je dois dire que c'était la première fois que je le rencontrais ; je n'avais aucune connaissance préalable de lui en tant qu'homme ou entraîneur. Mais nous avons eu une très bonne discussion en tête à tête - très ouverte, très positive, très longue. Il a regardé au fond de moi, dans mes pensées, et il m'a persuadé que nous devrions continuer ensemble, rester ensemble sur ce projet d'Arsenal. Je suis heureux d'avoir pris cette décision. Mikel est un entraîneur incroyablement bon qui met énormément de détails dans son travail. Nous avons des discussions individuelles pour chaque match, un plan sur ce qui est attendu pour ce match. Il distribue même un plan de match individuel à chaque joueur. Nous sommes toujours très bien préparés pour nos adversaires. Le travail individuel qu'il fait avec chaque joueur - c'est ça le truc. Et après le match, il y a une analyse très détaillée de ce qui a été fait. Qui était où. En ce qui concerne les adversaires, nous travaillons sur notre ligne offensive, où chaque personne devrait se tenir et ce détail est un énorme avantage pour moi. De plus, quand vous êtes sans le ballon, cela vous donne un grand avantage pour l'anticipation des mouvements de l'adversaire", a-t-il déclaré.