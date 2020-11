Les Gunners gagnent enfin à Old Trafford

Arsenal a su souffrir pour décrocher sa première victoire chez un membre du Big Six en cinq ans en Premier League. Une victoire précieuse pour se relancer après deux défaites consécutives en championnat.

Globalement, les Gunners ont dominé la rencontre malgré un spectacle décevant de la part des deux équipes tout au long de cette belle affiche de la septième journée.

Pourtant, les joueurs de Mikel Arteta ont manqué un très grand nombre d'opportunités, plus précisemment en première période, à l'image des ratés d'Aubameyang (14e) et Lacazette (37e), de la transversale de Willian (39e) ou de la tête non cadrée de Saka (44e).

Manchester United est complètement passé à côté de sa première période, et n'a tiré qu'une fois au but sur les 45 premières minutes. La frappe de Mason Greenwood après un service de Marcus Rashford était repoussée par Leno (21e).

Les Red Devils étaient revenus de la pause avec un peu plus d'entrain, et Maguire manquait notamment le cadre de peu à la 55e minute. C'est finalement une faute de Paul Pogba dans la surface sur Hector Bellerin qui fait basculer la rencontre.

La faute du Français offrait un penalty au capitaine des Gunners, Pierre-Emerick Aubameyang, qui prenait De Gea à contre-pied pour ouvrir le score. Un but qui fera du bien au Gabonais, qui n'avait plus marqué depuis la première journée de la saison en Premier League.

Après ça, Manchester United a essayé de pousser jusqu'au bout, mais les Gunenrs ont tenu, et les entrées de Van de Beek ou Cavani n'ont rien changé. Arsenal tient enfin sa victoire à Old Trafford, une pelouse sur laquelle les Gunners ne s'étaient plus imposés en championnat depuis 2006.

L'équipe de Mikel Arteta remonte à la 8e place du classement, et Manchester United reste à la 15e position. Une victoire de Brighton contre Tottenham pourrait même rétrograder les Red Devils à la 16e place.