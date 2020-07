Lacazette évoque son avenir et celui d'Aubameyang

Alors que selon certaines rumeurs, la Juventus Turin suiverait Alexandre Lacazette pour remplacer Gonzalo Higuain, le Français s'est exprimé sur son futur.

"Je suis sous contrat avec le club donc évidement quand j’ai signé je voulais gagner des trophées. Nous avons une chance d’aller en finale samedi. Tant que je peux progresser et que le club veut de moi, bien sûr je vais rester", a glissé l'ancien lyonnais au micro de la version anglaise de 'beIN Sports'.

Lacazette a également évoquer le dossier Aubameyang. Libre en 2021, l’attaquant gabonais n’a toujours pas prolongé avec l’équipe londonienne.

"Je pense qu’il est déjà l’une des légendes du club en raison du nombre de buts qu’il a marqué. Mais pour être honnête, nous avons arrêté de parler de son futur. Cela pouvait être marrant au début mais cela peut devenir ennuyeux sur le long terme. Je ne veux pas être le mec ennuyant donc on ne parle pas trop de son avenir. Je vais attendre comme tout le monde et j’espère juste qu’il me le dira avant d’en informer la presse."