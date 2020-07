Aubameyang et Arsenal crÃ©ent lâ€™exploit face Ã  City

Manchester City ne cueillera pas cette saison sa troisième Coupe d’Angleterre consécutive. La formation des Eastlands a baissé pavillon en demi-finale contre Arsenal. Et il n’y aura personne pour crier au scandale. Les Gunners sont sortis vainqueurs de cette empoignade de manière tout à fait méritée. Ils peuvent désormais espérer sauver leur saison par un trophée.

Plus motivés, les Londoniens ont livré une prestation très séduisante. Et nettement meilleure que celle des vice-champions d’Angleterre. La différence dans l’envie s’est vue dès le début et fut surtout perceptible à la pause sur la feuille des statistiques. A la surprise générale, les hommes de Pep Guardiola n’ont tenté aucun tir cadré durant les 45 premières minutes.

City a donc totalement déjoué, tandis que la bande à Arteta s’est surpassée pour venir à bout d’un adversaire qui l’avait corrigé 3-0 il y a à peine un mois. A l’instar d’un David Luiz métamorphosé, les Gunners ont cette fois été beaucoup plus solides. Et devant, ils se sont remis à Pierre-Emerick Aubameyang pour matérialiser leur bonne production.

Des Citizens impuissants

L’attaquant gabonais a scoré deux fois, ce qu’aucun joueur d’Arsenal n’avait plus fait contre City depuis Theo Walcott en 2013. A la 19e minute, il a surgi au second poteau pour reprendre victorieusement un magnifique centre de Nicolas Pépé. Puis à la 71e minute, quand on croyait City en passe de pouvoir recoller, il a assuré le break en remportant d’un plat du pied parfait son duel avec Ederson. Et à l’origine de l’action, il y a eu une excellente passe du jeune Kieran Tierney.

Pour une fois, tout a souri à Arsenal, tandis que la chance a fui les Sky Blues. Même Kevin De Bruyne n’a pas été dans un grand soir, avec deux opportunités nettes ratées (62e et 66e). Tandis que les attaquants sont restés très discrets, Aymeric Laporte a tenté de prendre les choses en main et relancer les siens mais sa frappe de loin à la 83e a manqué le cadre.

2-0, le score n’a plus évolué durant cette rencontre. Arsenal jouera donc bien la finale de la Coupe d’Angleterre. L’équipe d’Arteta y affrontera le vainqueur du duel entre Chelsea et Manchester United. En cas de sacre, il remportera cette compétition pour la 14e fois de son histoire. Son record sera amélioré.