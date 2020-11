Merson : "Pepe est dépassé et vit un cauchemar"

Nicolas Pepe est "dépassé" et vit un "cauchemar" à Arsenal, explique Paul Merson, qui pointe du doigt le prix de son transfert, à l'été 2019 (80 millions d'euros, montant le plus élevé de l'histoire des Gunners).

Le jeune homme de 25 ans a cependant eu du mal à se montrer à la hauteur des attentes dans le nord de Londres, avec 12 buts et autant de passes décisives en 56 apparitions.

Il a donné des signes de progression lors d'une sortie en Europa League contre Molde jeudi, mais cette performance est intervenue après un carton rouge à Leeds, où l'on a posé davantage de questions sur sa valeur.

Merson fait partie de ceux qui placent Pepe dans la catégorie des flops coûteux, l'ancien meneur de jeu des Gunners estimant que l'équipe incohérente de Mikel Arteta est hors du coup en tant que collectif.

Pour le 'Daily Star', il déclare : "Nicolas Pepe a le regard perdu et il va devoir être bon contre des équipes bien meilleures que Molde pour me faire changer d'avis. Je peux comprendre qu'il ait été exclu lors du match de Leeds. Il vit un cauchemar depuis qu'il a rejoint Arsenal et un but en Europa League en Norvège n'y changera rien.

"Il a laissé sa frustration prendre le dessus contre Leeds et a fait quelque chose de stupide avec le coup de tête, parce que les choses ne vont pas bien pour lui à Arsenal depuis des mois.

"Il est venu pour 70 millions de livres. S'ils l'avaient acheté pour 20 millions de livres, personne ne se serait plaint. Mais les honoraires mettent la pression, et il n'a pas été capable de les gérer.

"Je le regarde jouer et je ne sais pas ce qu'il apporte. Mais ce n'est pas de sa faute si Arsenal a du mal. Je ne pense pas que Mikel Arteta connaisse sa meilleure équipe et il est là depuis longtemps maintenant. Il continue à trop la changer. C'est inquiétant.

"Il joue avec Pierre-Emerick Aubameyang devant et il n'apporte absolument rien à la fête. Encore une fois. Si tu joues contre Arsenal en ce moment, tu es déçu si tu ne fais pas un résultat. Leeds m'a semblé meilleur.

"Arteta va avoir du temps. Mais il doit trouver sa meilleure équipe et s'y tenir, parce que ça ne marche pas en ce moment."