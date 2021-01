Mikel Arteta dédie la victoire à Pierre-Emerick Aubameyang

Mikel Arteta avait des raisons d'être heureux, mardi soir, après la victoire de son équipe à Southampton (3-1). Un succès dédié à Pierre-Emerick Aubameyang. L'attaquant des Gunners était porté disparu, tout comme il l'était déjà samedi pour la rencontre de FA Cup entre les deux équipes, suite à des raisons familiales persistantes.

"Cette victoire était pour lui"

Bukayo Saka et Alexandre Lacazette ont tous deux envoyé un message à leur partenaire d'attaque après avoir marqué, indiquant clairement que l'international gabonais était dans leurs pensées, pour le plus grand plaisir de Mikel Arteta. "J'adore la façon dont ils se soutiennent et se protègent les uns les autres. Auba traverse une période difficile et nous sommes tous derrière lui. Cette victoire était pour lui", a ainsi déclaré l'entraîneur d'Arsenal après la victoire de son équipe en championnat.

Privé de son attaquant, Arsenal est sur une série de 5 victoires lors de ses 6 derniers matchs de championnat. Mieux, les Gunners ne sont qu'à cinq points des quatre premiers et peuvent à nouveau rêver d'une place en Ligue des champions. Toutefois, Mikel Arteta refuse de céder à tout excès de confiance.

"Je ne veux pas vraiment regarder le classement. Je veux nous regarder et voir comment nous pouvons nous améliorer et comment nous pouvons obtenir cette cohérence qui nous manque. Demain est un autre jour, nous allons passer en revue le match, nous entraîner, examiner et voir ce que nous obtenons", a-t-il rassuré, méfiant.

"Pour venir ici [Southampton] et jouer comme nous avons joué contre une très bonne équipe, je pense que nous devrions être fiers. Ce n’est jamais facile de venir ici contre cette équipe", a ensuite ajouté l'Espagnol, qui pourrait prochainement enregistrer l'arrivée de Martin Odegaard, prêté par le Real Madrid. "Je pense que nous sommes assez proches, mais ce n’est pas finalisé si je comprends bien (...) Mais nous sommes très convaincus de pouvoir finaliser l’accord", a-t-il révélé, optimiste sur le sujet.