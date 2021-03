Mikel Arteta n'en veut pas à Granit Xhaka

Qualifié pour les 8es de Ligue Europa la semaine dernière, avant d'aller s'imposer sur la pelouse de Leicester dimanche (3-1), Arsenal pouvait provisoirement revenir à 6 points du top 5. Pour cela, les Gunners devaient prendre le meilleur sur Burnley, modeste 15e de Premier League, et qui tente de se maintenir dans l'élite anglaise.

Face aux Clarets, qui restaient sur une série sans victoire de quatre matches, les hommes de Mikel Arteta ont d'abord pensé faire le plus dur dès l'entame de la rencontre. À la 6e minute de jeu, Pierre-Emerick Aubameyang a en effet ouvert le score. Le club londonien a ensuite été miné par une erreur grossière de Granit Xhaka (1-1).

"C'est la façon dont nous jouons et la façon dont je veux jouer"

En conférence de presse d'après-match, Mikel Arteta, l'entraîneur d'Arsenal, a regretté l'incapacité de joueur à convertir leurs occasions. "Nous avons créé, mais nous n'avons pas assez marqué. Nous avons donné un but à l'adversaire (...) Nous avons frappé la barre, le poteau, nous avons eu un tir bloqué alors que leur gardien de but était déjà battu. Mais, lorsque vous venez ici et que vous voulez être l'une des meilleures équipes, vous devez venir ici et gagner confortablement le match. Nous ne l'avons pas fait, parce que nous avons donné un but à l'adversaire et parce que vous avez besoin des décisions et que nous ne les avons pas obtenues", a-t-il regretté.

L'Espagnol est ensuite revenu sur l'égalisation de Burnley, littéralement offerte par Granit Xhaka. "Cela peut arriver dans le football (...) C'est comme ça, c'est la façon dont nous jouons et la façon dont je veux jouer. Nous devons juste connaître le risque et les règles que nous avons dans certains domaines en termes de type de balles que nous devons jouer. Mais c'est comme ça (...) Nous devons améliorer cela individuellement. Mais si quelqu'un fait une erreur parce qu'il joue comme nous le voulons, je le soutiendrai toujours", a ensuite assuré l'ancien adjoint de Pep Guardiola à Manchester City, prenant indirectement la défense de l'international suisse, coupable ce samedi.

Désormais, quid des chances de se qualifier pour une Coupe d'Europe ? L'étau se resserre, et Mikel Arteta en a conscience. "C'est vraiment compliqué pour le moment (...) Mais tout peut arriver", a enfin analysé le technicien ibérique. Une chose est sûre, Arsenal a perdu deux points précieux ce samedi, face à Burnley.