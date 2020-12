Arsenal fait une croix sur Houssem Aouar

Houssem Aouar n'avait pas été loin de quitter l'Olympique Lyonnais pour rejoindre Arsenal et l'Emirates Stadium lors du mercato estival, mais l'opération est finalement tombée à l'eau.

Cependant, les Lyonnais n'ont plus à s'inquiéter d'une possible relance pendant l'hiver, puisque les médias anglais indiquent que les Gunners ne seraient plus intéressés.

Selon les informations du média 'The Athletic', Houssem Aouar ne ferait plus l'unanimité parmi les dirigeants du club, et ne serait pas la cible du club pour le mercato hivernal.

Le média souligne que la nouvelle cible serait Julian Brandt, qui n'a pas beaucoup de temps de jeu depuis le début de saison du côté du Borussia Dortmund.