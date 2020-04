Arsenal n'oublie pas Fraser

Arsenal n'oublie pas Ryan Fraser. L'ailier de Bournemouth est dans le viseur des Gunners depuis plusieurs mois et devrait signer pour l'équipe cet été.

Un intérêt qui s'était déjà manifesté lors du dernier mercato hivernal, mais, finalement, Fraser a décidé de rester dans son équipe, avec laquelle il n'a pas encore signé sa prolongation et dont le contrat se termine en juin.

Le 'Daily Mail' rapporte qu'Arsenal voit en Fraser le joueur idéal pour la prochaine saison, il n'a que 26 ans et de plus, il sera libre.

Cette saison, l'international écossais a inscrit un but et distribué quatre passes en 32 matches officiels, tandis que la saison dernière, il a réussi à marquer huit buts et à fournir 15 passes en 42 matches, des stats qui lui ont valu d'être dans le viseur de plusieurs clubs d'Angleterre.