Arsenal ne lâche pas Thomas Partey

Arsenal va continuer à avancer ses pions pour Thomas Partey. Les Gunners sont prêts à casser la tirelire pour le milieu de terrain africain. 'Sky Sport' nous apprend que le club lui offre trois fois plus son salaire actuel à l'Atletico.

Le salaire de Thomas n'est pas l'un des plus élevés de l'Atleti, et la formation anglaise va justement profiter de ce facteur pour convaincre Thomas. Il paiera sa clause et lui offrira un salaire XXL.

Thomas, qui a un contrat jusqu'en 2023, a une clause de 50 millions d'euros et reçoit 2,4 millions par an. A l'Arsenal, selon la source, il en recevrait un peu plus de 7.