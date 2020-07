Les Gunners enchaînent grâce à Aubameyang

Cette rencontre avait une importance immense côté Canaries. Les joueurs de Daniel Farke, derniers au classement, n'avaient que 6 unités qui les séparaient du premier non relégable, West Ham, au coup de sifflet initial. Les Gunners, eux, voulaient rattraper les Wolves (5e 52 points) pour espérer une qualification européenne.

À la demi-heure de jeu, Aubameyang ouvre le score, en profitant d'une erreur de Krul qui avait tenté de le dribbler. L'ancien stéphanois n'avait plus marqué depuis son doublé contre Everton le 23 février dernier (victoire 3-2), lui qui a atteint les 50 réalisations en Premier League avec ce but.

5 minutes plus tard, Xhaka inscrivait le second but des Gunners. Servi par Aubame, le milieu de terrain double la mise du plat du pied droit.

Avec un but et une passe décisive, Aubameyang n'était pas rassasié pour autant. Le buteur gabonais allait s'offrir une nouvelle réalisation à 20 minutes de la fin profitant cette fois d'une grossière bourde d'Aarons pour porter l'estocade.

Soares enfoncera le clou à dix minutes de la fin sur une frappe puissante de l'extérieur du pied gauche. 4-0, score final. Les Gunners poursuivent leur redressement ainsi que leur rêve européen.