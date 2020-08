Pas convoqué pour la finale, Ozil autorisé à se rendre en Turquie

La star d'Arsenal Mesut Ozil n'est pas disponible pour la finale de la FA Cup de samedi contre Chelsea, après un voyage en Turquie cette semaine. Selon nos informations, l'Allemand a été autorisé à se rendre en Turquie après avoir été informé qu'il ne ferait pas partie de l'équipe de Mikel Arteta pour le match de Wembley.

Le joueur de 31 ans a passé les derniers jours à l'étranger, et avec seulement 10 membres du club non joueurs autorisés à assister à la finale, les Gunners ont approuvé son absence.

Ozil n'a pas disputé une seule minute pour Arsenal depuis la reprise du football anglais en juin, et les spéculations sur son avenir au club font rage maintenant que le mercato est ouvert.

L'ancien international allemand, qui n'a plus qu'un an de contrat, a été évoqué à Fenerbahçe ces dernières semaines, et plusieurs clubs de la MLS auraient également suivi de près sa situation.

Arteta a tenté de minimiser l'omission continue d'Ozil dans ses plans au début du mois, en conférence de presse : "Parfois, nous devons essayer de placer les joueurs dont nous disposons aux bons moments, aux bonnes positions pour qu'ils puissent jouer et être à l'aise sur le terrain pour faire ce que nous leur demandons de faire. Il y a toujours une place pour un joueur de la qualité d'Ozil."

Le milieu de terrain s'est depuis déclaré "prêt" à jouer via les médias sociaux, mais le patron d'Arsenal a refusé de modifier sa position. La légende du club Charlie Nicholas s'est penchée sur la situation actuelle d'Ozil en début de semaine, en insistant sur le fait qu'il attendra probablement la bonne offre pour pouvoir remettre sa carrière sur les rails, loin de l'Emirates.

"Ozil a gagné tellement d'argent qu'il va s'ennuyer, a déclaré Nicolas à 'Sky Sports'. Il sera frustré et en aura assez, et quand il aura obtenu le bon accord, il finira par passer à autre chose. Il ne restera pas longtemps assis au soleil avec son petit parapluie, car c'est une habitude de vie ! Il veut aller jouer."