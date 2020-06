Fabregas évoque le travail d'Arteta et Lampard

Mikel Arteta a "un travail beaucoup plus difficile" à faire à Arsenal que Frank Lampard à Chelsea, selon Cesc Fabregas. Arteta a obtenu son premier poste d'entraîneur principal après avoir été choisi pour succéder à Unai Emery en tant que nouvel entraîneur d'Arsenal en décembre.

L'ex joueur de 38 ans avait passé les trois années précédentes comme assistant de Pep Guardiola à Manchester City, mais il a déjà montré qu'il avait ce qu'il fallait pour être aux commandes de la pirogue pendant ses premiers mois à l'Emirates Stadium.

Arsenal était invaincu en Premier League au début de l'année 2020 sous la houlette de son ancien capitaine, avant que l'épidémie de coronavirus n'interrompe temporairement la saison en mars. Après une interruption de trois mois, le football anglais fera enfin son retour mercredi, les Gunners étant prêts à reprendre la compétition contre City après le duel entre Aston Villa et Sheffield United plus tôt dans la journée.

Chelsea reprendra sa saison quatre jours plus tard contre les Villans. L'équipe de Lampard compte actuellement huit points d'avance sur Arsenal, quatrième à neuf journées de la fin.

Lampard a impressionné au cours de la première année de son mandat à Stamford Bridge, et Fabregas déclare que bien qu'Arteta ait également démarré avec brio, son projet dans le nord de la capitale anglaise prendra probablement beaucoup plus de temps que celui qui attend son homologue des Blues.

L'ancien milieu de terrain de Chelsea et d'Arsenal, qui évolue désormais à Monaco, a déclaré au Guardian : "Chelsea a pris un pari avec Frank [Lampard] car ce n'était que sa deuxième année en tant qu'entraîneur principal et il a très bien réussi.

"Avec Mikel, c'est un peu la même chose. Il est avec Pep [Guardiola] depuis trois ans, et je suis sûr qu'il est comme un maître pour tout jeune entraîneur qui veut commencer à être un manager. Je pense qu'il a bien travaillé [jusqu'à présent] et je suis sûr qu'il a ramené au club des valeurs dont il avait besoin.

"Il est évident que c'est un travail beaucoup plus difficile que celui de Chelsea en termes de reconstruction de l'équipe, et ils sont très jeunes, et ils ont eu des problèmes parce que [Arteta] a commencé beaucoup plus loin que Chelsea, mais je suis sûr qu'ils vont revenir très bientôt et que la saison prochaine pourrait être la bonne pour eux."