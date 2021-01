Arsenal prolonge une pièce maîtresse d'Arteta

Arsenal n'a pas annoncé un nouveau joueur, mais une prolongation importante pour l'avenir. Le défenseur Holding a accepté de prolonger son contrat chez les Gunners.

Holding a déjà signé les documents qui lui permettent de rester lié à l'équipe de l'Emirates Stadium jusqu'au 30 juin 2024. En outre, il aura la possibilité de rester une saison de plus à la fin de son contrat.

"Depuis mes débuts comme entraîneur, j'ai été très impressionné par la contribution de Rob au club et au vestiaire, sur le terrain et en dehors. La qualité de son travail au quotidien sur les terrains d'entraînement est excellente et il la traduit par des belles performances en matchs", a déclaré Arteta.

L'entraîneur d'Arsenal a insisté sur le fait que son staff est "très heureux" qu'il ait prolongé : "Il est très populaire auprès de tous les joueurs et du staff et nous espérons le voir continuer à grandir avec nous dans les années à venir."

Holding a déjà disputé 17 matchs cette saison, dont 15 en tant que titulaire, ce qui l'approche d'atteindre ses meilleures statistiques depuis son arrivée à l'Emirates.

@RobHolding95 has signed a new long-term contract until 2024, with an option for a further year