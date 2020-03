Arsenal propose une grosse augmentation à Saka

La progression de Buyako Saka a été fulgurante au nord de Londres. À tel point que plusieurs grosses écuries anglaises se sont penchés sur son cas, comme Manchester United et Liverpool, lorgnant sur ses services.

À 18 ans, Saka a disputé pas moins de 28 matchs cette saison avec Arsenal, sous les ordres de Emery et d'Arteta, qui ont tous les deux pris soin de la pépite offensive.

Saka est lié au club jusqu'en 2021, et c'est pour cette raison que, selon le 'Daily Express', Arsenal cherche à prolonger le contrat de son joueur et serait prêt à multiplier son salaire. De quoi convaincre l'Anglais et son entourage.

C'est la décision du jeune joueur qui sera le tournant des négociations. Pour le moment, il a refusé de prolonger. Mais mieux vaut tard que jamais pour les Gunners, qui veulent à tout prix éviter de voir un jeune formé au club s'en aller gratuitement.