Arsenal s’active pour Odsonne Edouard

Odsonne Edouard, le jeune frenchie du Celtic Glasgow, semble se rapprocher de plus en plus de la formation anglaise d’Arsenal. C’est ce que rapporte ce jeudi le quotidien 'The Daily Express'.

Les Gunners sont disposés à fructifier leur intérêt pour l’international espoir tricolore, qu’ils suivent depuis un moment déjà. Ils pourraient soumettre une offre dès l’ouverture du mercato estival.

Le Celtic serait enclin à laisser partir son attaquant, mais seulement contre un montant de 28M€. C’est le prix qu’ils ont fixé pour leur joueur.

Edouard, qui a été formé au PSG, Edouard a signé 28 réalisations en 45 matches cette saison, toutes compétitions confondues. Pour rappel, il avait effectué quelques apparitions dans l’élite française, du côté de Toulouse en 2016/17.