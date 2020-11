Arsenal se fait humilier à la maison

Ce dimanche, Arsenal et Aston Villa s'affrontaient pour un duel de milieu de tableau, les deux équipes étant à 12 points avant ce match.

Mais sur le terrain, ce sont deux équipes très différentes qui se sont présentées. Celle de Mikel Arteta était dans ses mauvais jours, avec encore des choix discutables de la part de Mikel Arteta.

Willian et Lacazette accumulent les minutes, alors qu'aucun d'eux n'a le niveau pour ces chocs. Ils multiplient les pertes de balles, les approximations, et les tirs en tribunes. A l'inverse, Aubameyang est forcé à coller la ligne pour étirer le bloc, alors qu'on connait ses qualités dans la surface.

Elneny est privilégié au milieu de terrain parce qu'il a fait un bon match contre un Manchester United au fond du trou, mais il n'apporte rien non plus en construction.

Enfin, l'équipe est toujours vulnérable sur transitions défensives, et Aston Villa s'en est donné à coeur joie. Toutes les attaques des Gunners sont prévisibles, et les joueurs d'Aston Villa n'ont aucun problème à défendre. Grealish, Watkins lancent alors les contre-attaques et ridiculisent les défenseurs qui peinent à revenir dans leur camp, notamment Bellerin et Holding.

Pire, les Villanais dominent le jeu, ont la possession et savent l'utiliser.

Au final, ils vont marquer par trois fois, dont un doublé de Watkins et un but contre son camp de Saka, mais l'addition aurait pu être beaucoup plus salée, tant les joueurs de Mikel Arteta n'ont rien proposé.

Tous leurs adversaires ayant gagné ce week-end, les Gunners prennent du retard au classement et voient s'éloigner leur rêves de Ligue des Champions. A l'inverse, Aston Villa continue sa belle envolée, et pointent à 15 points à 3 points du leader, avec un match de retard.