Sol Campbell croit fort en Martin Odegaard

Sol Campbell, ancien défenseur d'Arsenal, estime que Martin Odegaard a un "long chemin" devant lui chez les Gunners, le joueur prêté par le Real Madrid jusqu'à la fin de la saison actuelle devant montrer à son entraîneur Mikel Arteta que sa capacité peut être mise à profit dans le nord de Londres.

Martin Odegaard a fait ses débuts en Premier League contre Manchester United, entrant en jeu en fin de rencontre pour sept minutes d'action. Bien entendu, on attend davantage de lui une fois parfaitement adapté à la vie à l'Emirates Stadium, l'ancien prodige cherchant à relancer sa carrière en Angleterre.

Sol Campbell pense qu'Odegaard est capable d'avoir un impact positif, mais admet qu'il a beaucoup à faire pour gagner une place de départ régulière dans une équipe d'Arsenal qui retrouve des couleurs ces dernières semaines. "C’est toujours agréable d’avoir de jeunes joueurs", a-t-il déclaré, lui qui faisait partie de l’équipe des Invincibles à Arsenal. "Cela n’a évidemment pas complètement fonctionné pour lui au Real Madrid. À l'avenir, s'il obtient plus de minutes sur le terrain, il montrera sa qualité".

"Vous pouvez voir qu'il a de la qualité, sa façon de bouger et son toucher du ballon, il doit juste se mettre en forme et se frayer un chemin. Tout est question d’impact. Il est sorti du banc, puis vous commencez à vous entraîner et vous commencez à bouger et à prouver qui vous êtes. C'est un long chemin pour lui, mais j'espère que la prochaine fois qu'il jouera, il pourra avoir un impact et commencer à faire monter Arsenal dans la ligue. Nous avons besoin de joueurs qui vont changer quelque chose sur le terrain. En même temps, il va apprendre", a ensuite ajouté Sol Campbell, enthousiasmé par le recrutement de celui qui a déjà brillé du côté de la Real Sociedad, en Liga.

Si Martin Odegaard n'a que quelques mois pour montrer son talent à Arsenal, Sol Campbell pense qu'il lui reste suffisamment de temps pour faire bonne impression. "Si vous êtes un bon joueur, vous vous entraînez tous les jours, il y a beaucoup de matchs. Tout peut changer en une seconde. Il y a plein de matches pour impressionner. Tout dépend de lui. Quand il entre sur le terrain, il s'agit de prouver qui il est (...) Il a du talent", a enfin estimé l'ancienne gloire du club, lucide.