Lacazette offre le derby Ã  Arsenal

Arsenal a fait le boulot ce samedi en Premier League en prenant le meilleur sur son voisin de West Ham. Mais non sans mal. Les Gunners n’ont pris l’ascendant sur leurs opposants qu’en toute fin de rencontre et avec beaucoup de difficultés.

La différence a été faite à la 78e minute et fut l’œuvre du Français Alexandre Lacazette, qu’Arteta a incorporé à la pause en lieu et place du jeu Nketiah. L’ancien Lyonnais a signé 7e but de l’exercice en marquant de près suite à une remise de la tête de Mesut Ozil. Il y a eu un doute sur la validité du but, mais il a été levé suite au recours au VAR.

Arsenal a souffert

Les Gunners peuvent s’estimer heureux d’avoir remporté la mise car ils ont souffert derrière (14 tirs concédés) et auraient pu être menés au score. En tout début de partie, Michail Antonio a raté une énorme opportunité face à Bernd Leno. L’ailier anglais a loupé une autre opportunité à la 58e, et Sebastien Haller a aussi vendangé devant les buts (83e).

Côté Arsenal, il y a aussi des tentatives intéressantes, mais rien de vraiment notable. En fin de première période, les locaux auraient pu bénéficier d’un pénalty suite à une charge sur Nketiah (45e). Mais l’arbitre n’a pas bronché.

Avec cette nouvelle victoire, la troisième de suite, Arsenal peut continuer à croire en les places qualificatives pour la Ligue des Champions. Ils ne sont qu’à 5 points de la quatrième place, occupée par Chelsea.