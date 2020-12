Arteta a toujours la confiance du club

Mikel Arteta semblait être sur la sellette, mais Arsenal n'a pas tardé à soutenir son entraîneur. Nous savons ce que cela signifie généralement, mais le festival de louanges semble indiquer que le club a toujours confiance en lui.

Cela s'est fait via Vinai Venkatesham, directeur général des Gunners. Dans une interview accordée au 'Times', le dirigeant a fait l'éloge de l'entraîneur espagnol et a déclaré qu'il était sûr "qu'il réussira".

"Avec Mikel, nous avons un gars qui a une expérience extraordinaire en Premier League, à l'époque où il était à Arsenal, Everton et Manchester City. C'est aussi quelqu'un qui aime ce club et qui comprend ce que cela signifie de jouer pour lui, car il était notre capitaine. Et c'était un grand joueur de l'équipe", a-t-il déclaré.

"L'équipe qu'il a formée avec le directeur sportif Edu et son staff est vraiment forte. Nous savons qu'il réussira, et il le fera dans le respect de notre histoire et de nos traditions. Nous avons une personne très forte sur le banc", a ajouté Venkatesham.

Les Londoniens n'ont plus gagné en Premier League depuis le 1er novembre, date à laquelle ils ont battu Manchester United à Old Trafford. Depuis, ils ont perdu trois fois et ont fait un match nul. Ils ont uniquement gagné en Europa League contre Molde, le Rapid Vienne et Dundalk pour passer en 16es de finale .