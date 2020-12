Arteta admet avoir "souffert" lors de la chute libre d'Arsenal

Mikel Arteta dit qu'il s'est senti responsable de la mauvaise forme "frustrante et douloureuse" d'Arsenal, admettant qu'il se remettait en question tous les jours à l'occasion de cette période sans victoire.

Arsenal a battu son rival londonien Chelsea 3-1 samedi pour atténuer une partie de la pression croissante sur Arteta, qui a récemment fêté sa première année à la tête des Gunners. Ce succès faisait suite à une série de sept matchs de Premier League sans la moindre victoire. Un chemin de croix qui explique pourquoi les Londoniens n'ont pris que 14 points en 14 matchs, leur pire entame de la saison depuis l'exercice 1974-75.

L'équipe d'Arteta se situe toujours à seulement six points au-dessus de la zone de relégation et l'Espagnol a admis avoir été très angoissé durant le long passage à vide qu'ont connu ses troupes. "Depuis que je suis arrivé ici, je devais avant tout analyser très bien ce qui se passait, ce que nous pouvions et ne pouvions pas faire. Évidemment, du point de vue des résultats, au cours des dernières semaines, nous avons tous souffert, j'ai souffert. Je me sens très responsable de cela", a-t-il déclaré aux médias avant le déplacement d'Arsenal à Brighton mardi.

"Le pire sentiment est que je veux si bien faire pour ce club et aujourd'hui c'est là où nous en sommes, je veux apporter toute ma passion, les connaissances que j'ai, les bonnes intentions pour agir aussi vite que possible. Pour ce faire, nous devons gagner des matchs de football, être stables et gagner du temps. Quand je ne le fais pas, j'ai l'impression de laisser tomber le club et les gens qui travaillent pour nous, et évidemment nos fans", a poursuivi le coach espagnol.

Arsenal n'a récolté que cinq points entre le début du mois de novembre et sa victoire du week-end contre Chelsea, une série qui comprenait quatre défaites successives à l'Emirates Stadium. Cela a égalé la pire course dans l'élite de l'équipe du nord de Londres à domicile depuis 1959 et Arteta est reconnaissant pour le soutien qu'il a reçu lors de la chute inquiétante.

"C'est épuisant, c'est frustrant et c'est douloureux", a-t-il ajouté. "En même temps, je sais que nous devons nous battre pour revenir. C'est dans les moments difficiles, c'est quand vous voyez les bonnes personnes, elles me donnent beaucoup d'encouragement parce que je vois des gens qui sont prêts à se battre avec moi, avec les gens que nous avons ici. Cela me donne de l'énergie chaque jour pour continuer à le faire. C'est un travail 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. De plus, beaucoup de choses à l'extérieur sont très stimulantes. Beaucoup de problèmes et ensuite, lorsque les résultats vous frappent comme ça, vous ne pouvez parfois pas trouver les bonnes raisons pour comprendre pourquoi nous perdons des matches, quand nous produisons ce que nous produisons."b."