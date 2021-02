Arteta déjà fan d'Odegaard

La victoire d'Arsenal contre Leeds a eu pour protagonistes Aubameyang, avec un coup du chapeau et Martin Odegaard, qui a fait ses débuts comme titulaire avec le maillot des Gunners.

Arteta, l'entraîneur du club londonien, a fait l'éloge du joueur norvégien pour sa performance lors de la victoire sur Leeds.

"Il a été génial. C'est une excellente note pour lui pour sa première titularisation en Premier League", a déclaré Mikel Arteta en conférence de presse.

"Sachant qu'il n'a pas beaucoup joué au football depuis trois mois, il a été génial. Pour courir comme il l'a fait, la façon dont il était à l'aise et créatif avec le ballon et la personnalité qu'il a montrée étaient excellentes", a déclaré le patron d'Arsenal.

