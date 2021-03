Arteta envoie une pique au Real Madrid à propos de Bale

Gareth Bale est enfin au niveau que l'on attendait de lui, et pour cela, il est couvert d'éloges. Son prochain rival en Premier League, Mikel Arteta, est aussi allé de son éloge.

L'entraîneur des Gunners a envoyé, sans le vouloir, une pique au Real Madrid en louant la bonne forme du Gallois. "Maintenir ce niveau pendant si longtemps est très difficile, même pour les joueurs créatifs", a-t-il commencé.

"On leur demande de gagner des matchs à eux seuls. Et cela, compte tenu du niveau d'organisation et de préparation actuel, est très difficile", a-t-il poursuivi.

Et il a conclu en vantant les mérites de Tottenham : "La façon dont il est revenu est un mérite pour le joueur, qui prouve qu'il veut recommencer. Mais je pense aussi que le club, l'entraîneur et le staff technique ont trouvé le moyen de tirer le meilleur de lui", a-t-il ajouté, sans pointer du doigt personne, mais impossible de ne pas voir dans ses propos un message envers les Merengues.