Arteta et Mourinho veulent N'Dicka, pÃ©pite de Francfort

N'Dicka pourrait changer d'équipe dans les mois à venir. Ce jeune talent de 21 ans joue pour l'Eintracht en tant que latéral gauche et défenseur central. Lorsqu'il évolue au centre de la défense, il a tendance à jouer très près du couloir gauche. Le joueur devient de plus en plus important et est suivi de près par Arsenal et Tottenham Hotspur, selon 'Bild'. En Allemagne, il est sous contrat jusqu'en 2023.

Sa valeur marchande, telle qu'estimée par BeSoccer Pro, est d'un peu plus de 20 millions d'euros. C'est une somme qui peut être assumée par les deux prétendants, même si, en raison de la crise économique du coronavirus, cela deviendra peut-être un problème pour les caisses malgré leur puissance.

De plus, avec deux autres saisons engagées dans son club actuel, il a le dessus. S'ils veulent rejeter toutes les offres, bien qu'il n'y ait rien de précis pour le moment, ils pourront le faire soit pour faire monter le prix, soit par désir de le garder.

En ce moment, à Tottenham et à Arsenal, Ben Davies (pas celui qui a signé pour Liverpool) et Cédric Soares sont les latéraux gauches. En défense centrale, Holding et David Luiz apparaissent généralement chez les Gunners et Sánchez, Alderweireld ou Rodon côté Spurs.