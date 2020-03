Arteta fait de Stones sa priorité

Le défenseur de Manchester City, John Stones, pourrait devenir un joueur d'Arsenal dans le futur. 'Teamtalk' a souligné l'intérêt de Mikel Arteta pour un joueur qui a perdu sa place dans l'équipe de City avec Pep Guardiola cette saison.

Stones n'a joué que 1 251 minutes en 19 matches cette saison. Cependant, il n'était titulaire qu'à 13 reprises. Les chiffres contrastent avec ceux de joueurs comme Otamendi ou Walker, qui ont joué plus de 2 000 minutes.

En fait, bien qu'il ait joué les 90 dernières minutes des deux derniers matchs de la FA Cup et de la finale de la League Cup de l'équipe 'skyblue', sa dernière titularisation remonte au 18 janvier, contre Crystal Palace. Cependant, il faut également tenir compte des nombreux problèmes physiques qui ont été vécus ces derniers mois. Il n'a pas non plus joué dans le derby.