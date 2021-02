Arteta furieux contre ses joueurs

Mikel Arteta a regretté l'erreur qui a coûté un but à son équipe ce samedi lors de l'opposition contre Aston Villa à l'extérieur (0-1) Le coach espagnol a estimé qu'avec un peu plus d'attention sa formation aurait pu remporter facilement ce match.

L'équipe du nord de Londres s'est retrouvée dos au mur après seulement 74 secondes de jeu à Villa Park. Cedric Soares a mis Gabriel Magalhaes en difficulté dès le début avec une passe ratée et ce fut profitable à Bertrand Traoré, qui a adressé un excellent service à Ollie Watkins dans la surface. Ce dernier n'avait alors plus qu'à conclure d'une reprise du droit au point de pénalty.

Arteta a vu son équipe batailler pour revenir à la marque, avec des occasions franches devant les buts adverses, mais au final le score est resté inchangé et l'équipe londonienne a ainsi dû concéder un deuxième revers de rang en championnat.

Cueillis d'entrée, les Gunners ne s'en relèvent pas

"Nous leur avons juste donné le ballon, du moment que vous faites une erreur ils vous punissent", a déclaré Arteta à 'BBC Sport'. "Vous ne pouvez pas gagner des matchs de football si vous faites quelque chose comme ça chaque semaine. Quatre ou cinq fois, nous avons joué avec 10 hommes. Contre les Wolves, nous méritions de gagner les deux matchs de loin, mais nous avons perdu les deux. [Les cartons rouges] nous ont coûté ce match [contre les Wolves] - aujourd'hui d'autres grandes décisions. Indépendamment de ce que l'arbitre a fait aujourd'hui, nous aurions dû gagner le match confortablement."

Le banc d'Arsenal a contesté un certain nombre de décisions des officiels de match à Birmingham, avec le sentiment que les choix forts ne se déroulaient pas en leur faveur. Les Gunners étaient, cependant, incapables d'en faire assez pour revenir dans un match qui avait commencé de la pire des manières.

Arteta pense que son équipe aurait mérité d'obtenir au moins un point. Le technicien ibérique a concédé : «Je suis extrêmement déçu de perdre et de la façon dont nous l'avons perdu. Nous étions la meilleure équipe. Nous contrôlions chaque secteur mais nous leur avons donné le ballon. Nous leur avons donné trois autres grosses occasions. Ensuite, quand nous avons dû marquer le but, nous n’avons pas trouvé la bonne passe ni le bon coup. Ils étaient meilleurs dans les deux surfaces et c’est ainsi que vous gagnez des matchs. Nous avons créé suffisamment d'opportunités. Nous n'avons pas marqué, nous ne pouvons pas gagner le match. »

Arsenal se retrouve coincé au milieu du classement à la suite d'une 10e défaite de la saison en Premier League. Le rêve d'une qualification en Ligue des Champions commence à s'évaporer.