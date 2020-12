Arteta : "Je sais qu'un jour je serai limogé"

Après un début de saison intéressant, Arsenal a petit à petit sombré et a encaissé une nouvelle défaite sur la pelouse de l'Emirates Stadium ce dimanche soir contre Wolverhampton.

Les Gunners pointent actuellement à la 14 place de la Premier League et vit l'un des pires débuts de saison de son histoire. Une situation qui pourrait menacer Mikel Arteta, l'entraîneur d'Arsenal.

En conférence de presse après le match contre les Wolves, Mikel Arteta a répondu aux questions sur son avenir : "Le jour où j'ai décidé de devenir entraîneur, je savais qu'un jour je serais limogé ou que je quitterais le club."

"Je ne sais pas si c'est le lendemain de la signature de mon contrat, dans un an, ou dans six mois donc je ne m'inquiète jamais pour ça. Ma seule préoccupation est de tirer le meilleur de mes joueurs, de rendre le meilleur service au club et de m'améliorer encore et encore", a-t-il ajouté.

"Je sais que dans ce métier, je serai un jour licencié ou que je partirai, mais je ne sais pas quand est-ce que cela arrivera", a conclu Mikel Arteta sur son avenir.