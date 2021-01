Arteta prêt à bloquer le départ d'Ozil

Mikel Arteta espère que la situation de Mesut Ozil à Arsenal sera bientôt réglée - mais le meneur de jeu ne sera pas autorisé à partir à moins que l'accord ne profite à la fois au joueur et au club.

Ozil n'a pas joué ces derniers mois après avoir été exclu de l'équipe d'Arsenal pour les matches de Premier League et d'autres compétitions, et on s'attend de toutes parts à ce qu'il quitte le club durant le mercato en cours.

L'international allemand a été lié à plusieurs clubs, dont Fenerbahce et D.C. United. Des rumeurs qu'Arteta n'ignore pas bien entendu. Néanmoins, et bien qu'il déclare que s'il se réjouirait de la conclusion d'une saga qui n'a que trop durer, il ne validera aucun accord qui ne soit pas favorable à Arsenal.

"L'avenir d'Ozil dépendra du mercato"

S'exprimant lors de sa conférence de presse d'avant-match avant le choc du troisième tour d'Arsenal en FA Cup contre Newcastle United samedi soir, Arteta a déclaré à propos d'Ozil: "Si quelque chose est réglé ce mois-ci, c'est parce que c'est bon pour toutes les parties - pour Mesut et son futur et bon pour le club. Si tel est le cas, nous avancerons, si ce n'est pas le cas, il continuera ici."

Quant à savoir s'il serait préférable de conclure rapidement l'accord et de passer à autre chose, Arteta a déclaré: "Oui, la décision doit être prise lorsque vous devez enregistrer les joueurs ou ne pas le faire, les faire jouer ou ne pas les faire jouer tout le temps. Nous savons que nous avons un joueur vraiment important et qui est l'un des joueurs clés de ces dernières saisons pour ce club de football. Nous avons dû prendre une décision, je l'ai prise, j'en connaissais les conséquences et je vais maintenant devoir en prendre une autre en janvier et nous mettrons en balance ce qui est bon pour le club, la meilleure chose pour l'équipe. Et quelles sont les intentions du joueur et essayer de trouver les bonnes solutions. "

En janvier, il est possible pour les équipes de Premier League de mettre à jour leurs équipes de 25 joueurs pour les compétitions nationales et européennes, ce qui signifie qu'Ozil pourrait bien jouer à nouveau pour Arsenal. Arteta a cependant évité le sujet, répondant simplement lorsqu'on lui a demandé si Ozil pouvait être impliqué samedi et s'il pourrait rester à Arsenal au-delà de ce mois: "Nous déciderons de ce qui se passera dans les prochains jours."

L'Espagnol a cependant confirmé qu'Ozil s'entraînait avec l'équipe première, après s'être vu accorder quelques jours de congé pour des raisons personnelles.