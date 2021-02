Arteta rÃ©agit au harcÃ¨lement que subissent les joueurs sur les rÃ©seaux

Mikel Arteta en a assez des nombreux commentaires qu'il voit sur les réseaux sociaux et s'est exprimé contre la persécution et le harcèlement que subissent de nombreux footballeurs.

"Il y a toutes sortes d'abus et je pense que nous devons les éradiquer complètement. Je pense que les réseaux sociaux ont une grande responsabilité à cet égard, car on parle de la santé mentale des joueurs", a-t-il déclaré.

L'entraîneur des Gunners approuve les avis fondés et constructifs et ne veut pas couper la liberté d'expression de qui que ce soit, mais sans insultes.

"Je suis ouvert aux personnes qui ont leurs opinions, mais pas seulement en insultant et en abusant des gens derrière un téléphone portable à propos d'une personne que vous ne connaissez même pas. Tout cela cause beaucoup de dégâts au football et aux gens", a-t-il conclu.