Arteta s'explique sur le prêt de Saliba à Nice

Mikel Arteta comprend pourquoi des questions sont posées sur la décision d'Arsenal d'envoyer William Saliba en prêt (malgré les 30 millions d'euros investis pour ses services) mais le manager des Gunners assure que le jeune défenseur a encore un bel avenir dans le nord de Londres.

Le défenseur central a effectué un transfert important en Angleterre au cours de l'été 2020, un accord ayant été conclu avec Saint-Étienne 12 mois auparavant. On s'attendait à ce que Saliba s'intègre parfaitement dans l'équipe londonienne, son potentiel étant énorme et semble être précieux pour une formation de Premier League en proie à de gros soucis défensifs.

Arteta n'a cependant pas encore fait jouer le jeune français dans l'élite anglaise et il vient même de lui permettre de retourner en France et de rejoindre Nice pour le reste de la saison.

Le manager d'Arsenal tient cependant à souligner qu'il n'abandonne pas Saliba, avec un accord conclu en janvier pour lui donner les meilleures chances possibles d'avoir un impact pour son club parent en 2021-2022. L'Espagnol a déclaré aux journalistes : «Nous avons signé un gros projet avec lequel nous avons eu des problèmes car il n’a pas joué assez au football au cours des 18 derniers mois et à cet âge, et dans la phase de développement où il se trouve, c’est crucial."

"J'étais très soucieux quand il est revenu, quand il n'a pas fait le pas qu'il avait à faire avant de nous rejoindre, que pour commencer une relation avec un nouveau manager, un nouveau club, de nouveaux coéquipiers là où il n'a pas tout moment de jeu est vraiment difficile et je pense que c'est préjudiciable pour l'avenir", a poursuivi le patron de l'équipe londonienne.

«Je veux protéger le joueur que nous avons signé et l'avenir que nous avons à ses côtés et la meilleure façon de le faire est de lui donner du temps de jeu. Il a été vraiment bon, cela a été des mois difficiles pour lui de faire face à cette situation mais je vois le développement qu'il a fait, la progression qu'il a montrée au fil des mois et maintenant il est prêt à se battre. Il va aussi dans un championnat très fort, un championnat qu'il connaît très bien, il a de l'expérience [là-bas] et il doit jouer autant de matchs que possible pour être prêt pour nous dès la saison prochaine."

«Il reviendra pour la pré-saison et il sera avec nous, et j'espère qu'il reviendra après avoir joué un certain nombre de matchs et [avec] ses performances en hausse et son développement progressant de la bonne manière. C'est pourquoi nous avons pris cette décision", a enchéri Arteta. "Je sais qu'il est parfois difficile d'expliquer ou de comprendre au vu de l'argent que le club a dépensé pour le faire venir, l'envoyer en prêt, mais il lui est arrivé beaucoup de choses, c'est un joueur qui va s'inscrire à long terme chez nous et nous devons le protéger aussi."