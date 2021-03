Arteta se voit bien entraîner le PSG un jour

Entraîneur d'Arsenal depuis le départ d'Unai Emery en 2019, Mikel Arteta n'en est qu'au début de sa carrière d'entraîneur professionnel et son Arsenal montre encore des difficultés sur les pelouses de Premier League.

Passé par le Paris Saint-Germain lors de ses débuts en tant que joueur au début des années 2000, l'ancien joueur espagnol garde un très bon souvenir du club parisien, et a félicité le PSG pour sa qualification contre le Barça.

Dans ses déclarations pour 'BeIN', Mikel Arteta a encensé le Paris Saint-Germain et Mauricio Pochettino : "Le PSG c’est une équipe incroyable. On a vu l’élimination de Barcelone lors du premier match. Maintenant le manager c’est Mauricio, un entraîneur très près de moi. J’étais avec Luis Fernandez et avec lui à Paris. C’est un entraîneur très très fort, très intelligent. Il a fait des choses très importantes en Angleterre. J’espère qu’il gagnera aussi beaucoup de championnats et beaucoup de titres avec Paris."

Questionné sur la possibilité d'entraîner un jour le PSG, Mikel Arteta n'a pas fermé la porte, mais sait qu'il a encore un long chemin à faire : "Après quatre ou cinq ans dans le football, c’est impossible. Ce que je peux dire maintenant c’est que j’adore Paris. J’ai des souvenirs incroyables, cela a été mon premier club professionnel et Luis Fernandez m’a donné l’opportunité de faire cela. C’est toujours dans mon corps. Un jour, on ne sait pas. Maintenant j’ai beaucoup de travail à faire."