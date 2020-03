"Arteta sera l'un des meilleurs au monde"

Mikel Arteta a pris les commandes d'Arsenal. Mais il a à peine eu le temps de faire ses preuves, car le coronavirus a tout arrêté.

"Je l'ai frequenté pendant deux ans à City et je l'ai vu en action. Il peut être l'un des meilleurs au monde si le conseil d'administration d'Arsenal le laisse faire ce qu'il veut", a-t-il déclaré à 'GOAL'.

Arteta prévoit une révolution au club avec plusieurs arrivées et départs. "Arsenal devrait dépenser plus et le soutenir dans ses revendications", estime Touré.