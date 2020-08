Arteta toujours intéressé par Ceballos

Dani Ceballos avait convaincu les supporters des Gunners mais également son coach, à Arsenal, Mikel Arteta, lors de son passage au club pendant la saison 2019-20.

Retourné au Real Madrid, Zinedine Zidane, coach madrilène, n'a pas l'air emballé par l'idée de le faire jouer et n'entre donc pas dans ses plans.

Mikel Arteta compte bien le récupérer et a évoqué son cas sur le site officiel du club : "Nous avons des discussions et Dani sait très bien ce que je pense de lui. Il a également été assez clair avec moi puisque son intention est de rester avec nous, mais il est évident que le Real Madrid est impliqué et je ne sais pas encore ce que le club veut faire avec le joueur. Mais c’est un joueur qui nous intéresse parce que nous avons vraiment vu, lors des derniers mois de la saison, ce qu’il est capable de nous apporter."