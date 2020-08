"Arthur a manqué de respect à ses coéquipiers et au club"

Depuis l'annonce de l'échange Arthur-Pjanic, le Brésilien n'a pas joué une seule minute sous les couleurs blaugrana, une situation compliquée pour le milieu de terrain.

Arthur Melo ne voulait pas rejoindre la Juventus, mais les deux équipes devaient vendre avant le 30 juin pour équilibrer ses comptes. Lors de la semaine de vacances accordée par le club aux joueurs du Barça, le joueur de 23 ans s'est envolé vers son pays et, depuis, il refuse de revenir.

Bartomeu, l'homme fort de l'équipe catalane, a accordé un long entretien à 'Sport', où il met les points sur les "i" concernant cette situation.

"C'est un joueur qui n'a pas pu prolonger avec le club à cause du salaire qu'il voulait. Il a eu une meilleure offre et cela explique tout. Le club n'a pas pu l'égaler [l'offre], alors, il a décidé de s'en aller, et c'est là qu'on a décidé d'entamer les négociations", a-t-il expliqué.

Josep Maria Bartomeu n'a pas mâché ses mots et a accusé Arthur d'irrespect et de manque de discipline : "Ce qu'il a fait, c'est un manque de respect pour ses coéquipiers parce que l'équipe veut remporter la Ligue des champions. Il n'est pas logique qu'en jouant un titre aussi important, un joueur décide de refuser de jouer. C'est injustifiable et totalement incompréhensible", a-t-il poursuivi.

Le président a déclaré qu'il était impardonnable qu'Arthur ne se soit pas présenté au retour des vacances : "C'est un acte d'indiscipline. Et c'est pourquoi nous avons ouvert une procédure disciplinaire contre lui car aucun argument ne justifie son absence. Il a appelé et a dit qu'il restait au Brésil."

Le dirigeant a fini par admettre qu'Arthur est un joueur important dans l'équipe de Setién et c'est pourquoi ils ont décidé de le garder jusqu'à la fin de la Ligue des champions cependant le Brésilien ne l'entend pas de cette oreille.