Arthur trouve un accord avec la Juventus Turin

Le feuilleton Arthur touche à sa fin ! Selon les médias italiens et 'Sky Sport', le milieu de terrain brésilien a finalement accepté de rejoindre les rangs de la Juventus de Turin. Alors qu’il faisait tout pour rester à Barcelone, l’ex-joueur de Gremio se serait finalement fait séduire par le projet bianconero et aussi les conditions salariales qui lui ont été soumises.

Avec l’aval d’Arthur, les deux clubs concernés ne devraient pas tarder à s’entendre sur les modalités de cette transaction. La Juve était disposée à payer jusqu’à 80 millions d'euros, mais l’affaire devrait plutôt se conclure aux alentours de 70 millions d'euros.

Les Bianconeri n’auraient cependant pas à payer l’intégralité de cette somme, mais seulement 10 millions d'euros. Et pour cause ; les deux clubs se sont aussi entendus pour que le Bosnien Miralem Pjanic prenne la direction opposée. Les deux transferts sont indépendants l’un de l’autre, mais ils seraient conclus en même temps et c’est pourquoi il y aura moins d’argent en circulation. Tout devrait s’accélérer dans les prochaines heures, car le Barça doit enregistrer la venue d’un nouvel élément avant le 30 juin. Et ce, afin de ne pas boucler la campagne en étant déficitaire sur le plan financier.

En conférence de presse ce jeudi, Maurizio Sarri a évoqué brièvement ce doubler dossier : "A propos de Miralem Pjanic, je ne sais pas quelle est la situation, mais en ce moment nous comptons pleinement dessus. Il me semble que ses performances sont en amélioration. Arthur est un joueur de Barcelone, cela semble mauvais si je commence à en parler. Je n'ai pas aimé quand Setién a parlé de Pjanic qui est mon joueur, je ne veux pas parler d'autre chose de la manière la plus absolue. Le club ne m'a donné aucune communication à ce sujet."