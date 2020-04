"La seule option qui m'intéresse est de continuer au Barça"

Arrivé en juillet 2018 au FC Barcelone en provenance de Grêmio, Arthur Melo est considéré comme l’un des éléments les plus prometteurs des Blaugrana.

S’il lui a fallu un certain temps d’adaptation et qu’il doit encore s'améliorer sur certains aspects, l’international brésilien de 23 ans n’a de cesse de progresser ces derniers mois, aussi bien au niveau de son apport dans le jeu que dans l’aspect physique.

En outre, le natif de Goiânia a tout du profil parfait pour Quique Setién et le projet de jeu qu’il souhaite développer au Barça quand on se rappelle de ce que proposait le technicien de 61 ans lorsqu’il était sur le banc du Real Betis.

Un feuilleton en cette période de confinement. Un temps annoncé sur le départ, Arthur Melo avait finalement été déclaré intransférable ces dernières semaines par le club catalan. La dernière approche est celle de la Juventus.

Mais le joueur, lui, est catégorique : il veut rester au Barça. "Il y a toujours des rumeurs, mais sincèrement, mon idée est très claire, la seule option qui m'intéresse est le FC Barcelone. Je me sens bien ici et je remercie le club et le staff technique de m'accorder leur confiance", a confié le milieu de terrain de 22 ans.

Récemment, alors qu'il était également annoncé à l'Inter Milan, Arthur avait reconnu dans une interview à 'La Gazzetta dello Sport' que l'Inter est une équipe qui l'attire, mais qu'il ne se voyait pas partir maintenant et qu'il voulait rester de longues années au Barça.

"Pour n'importe quel joueur, c'est une fierté que mon nom revienne dans un club aussi important et mondialement reconnu. Mais je ne pense qu'au Barça. Je suis très bien dans ce club et dans cette ville et je me vois ici encore de longues années", a confié le Brésilien.