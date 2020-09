Arthur justifie son choix de rejoindre la Juventus

Successeur de Miralem Pjanic à la Juventus, Arthur va rentrer dans un cercle très fermé de joueurs ayant eu le privilège d'évoluer aux côtés de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo au cours de leur carrière. Recruté pour la somme de 70 millions d'euros au FC Barcelone, l'international brésilien est très attendu en Italie où il devra montrer l'étendue de son talent. Présenté devant la presse par la Juventus, Arthur Melo a justifié son choix et n'a pas caché son impatience à l'idée d'évoluer avec Cristiano Ronaldo.

"Pour moi, c'est une journée très importante. Je tiens à remercier ma famille et en particulier la direction de la Juventus de m'avoir accueilli de la meilleure façon possible. Je suis extrêmement heureux d'être ici, de pouvoir jouer avec des champions et des stars comme Cristiano Ronaldo. C'est un rêve pour moi de jouer avec lui. Évidemment, je connaissais déjà Pirlo. Tous ceux qui aiment ce sport savent ce qu'il a fait. Sa grandeur n'a pas à être présentée. Je sais que je dois apprendre beaucoup, mais je suis très honoré", a expliqué l'ancien du FC Barcelone.

Arthur rêve d'une victoire en Ligue des champions : "J'ai vu le projet, qui m'a totalement satisfait. Nous parlons d'un club avec une histoire unique et qui est très compétitif (...) L'une des principales raisons de ma venue était aussi celle-ci, à savoir la possibilité de jouer avec des joueurs importants en ayant des objectifs ambitieux. La Ligue des Champions est une priorité, ce serait un titre incroyable à ajouter à ma carrière. Nous travaillerons de toutes nos forces pour y arriver".

"Je n'ai pas encore parlé en détail avec l'entraîneur. Il a joué au football comme peu d'autres, il bouge d'une manière unique. Je ressens un grand privilège de jouer pour un tel entraîneur. Mais nous n'avons pas encore discuté de mon poste. Alex Sandro, Danilo, Douglas Costa ? Ils jouent avec moi en sélection et m'ont accueilli de la meilleure façon. Mais tout le monde m'a bien accueilli dès le premier jour. Même les fans sur les réseaux sociaux me contactent. Je me sens reconnaissant. Je ne peux pas encore dire que je me sens chez moi mais nous en sommes très proches", a ajouté le Brésilien.

Arthur a évoqué la possible arrivée de Luis Suarez et a remercié le FC Barcelone : "Luis Suarez ? Non, je n'ai pas eu l'occasion de parler avec lui et je ne sais pas quelle est sa situation à Barcelone. Mais c'est un grand joueur, il nous apporterait une grande valeur ajoutée. Je ne peux que remercier le club de Barcelone, qui m'a montré une grande affection. Il m'a permis de jouer en Europe. Il fait partie de mon cœur. Mais maintenant cela représente le passé. Depuis le début des négociations, j'ai été très bien traité à tous les niveaux par la Juventus, qui m'a fait me sentir sa volonté de m'intégrer à un projet ambitieux".