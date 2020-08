Arthur se met le Barça à dos

D'après le quotidien 'Sport', les avocats du milieu brésilien rencontreront la direction du Barça ce lundi afin de calmer les tensions.

Depuis l’officialisation de son transfert, l'échange avec Pjanic (Juventus), fin juin, l'international brésilien n’a plus disputé la moindre minute avec le maillot blaugrana.

A l’issue de cette rencontre entre les représentants d’Arthur et la direction catalane, le FC Barcelone pourrait décider de sanctionner financièrement le joueur. Décidé à ne faire aucune concession, la direction est en droit de lui infliger une amende. On parle d'ailleurs de l’amende "la plus élvevé" de l’histoire du club.