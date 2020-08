"Arthur sera un des meilleurs joueurs du monde"

Intérrogé sur 'Radio Marca', Malcom, joueur du Zenit et ancien du Barça et de Bordeaux, n'a pas résisté à complimenter ses coéquipiers brésiliens Arthur et Philippe Coutinho.

"Arthur est mon ami, je parle beaucoup avec lui. Dans quelques années il sera un des meilleurs au monde. C'est un joueur qui cherche à être à un excellent niveau"

Malcom a également évoqué Coutinho : "Il est un des meilleurs joueurs du monde. Je ne parle pas vraiment avec lui mais il a beaucoup de qualité. Il peut aller où il veut, il jouera toujours parce que c'est un joueur différent."

L'international brésilien est revenu sur les rumeurs de tranfert dont il fait l'objet : "Je suis très heureux ici. On parle de moi à Seville c'est que des rumeurs. J'ai la tête ici (au Zenit) et j'irai au bout de mon contrat"