Arturo Vidal, le plus réaliste

Si la saison passée, il n'avait marqué que trois buts, il a déjà à son compteur six réalisations cette saison. Mais le plus curieux, c'est le nombre de frappes qu'il a eu besoin de faire pour atteindre ce chiffre. Vidal n'a eu besoin que de onze tirs.

Arturo Vidal a joué 22 matches en Liga et a déjà marqué à six reprises. Sa moyenne est de 0,5 frappe par match et son pourcentage de réussite frôle les 55%. En d'autres termes, plus de la moitié de ses frappes terminent au fond des filets.

Vidal a montré qu'il n'apportait pas seulement défensivement au Barça, il est aussi, en l'absence de Luis Suarez, très souvent utilisé en attaque, que ce soit en faux numéro neuf ou sur un côté comme lors des dernières rencontres des Catalans.

S'il est souvent critiqué par les puristes par sa façon de jouer, le Chilien montre qu'il est particulièrement réaliste devant le but. Le laboratoire de données ProFootballDB estime qu'il est le troisième joueur le plus efficace si l'on prend seulement en compte les tirs cadrés (neuf). Cela signifie qu'il marque un but tous les 1,5 tirs au but adverse. Seuls Budimir et Loren, avec 1,44 tirs pour chaque but, font mieux que le Chilien.