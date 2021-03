Arturo Vidal ne viendra pas à l’OM

À moins d’un improbable retournement de situation, Arturo Vidal ne signera pas en faveur de l’Olympique de Marseille l’été prochain. La piste a été écartée par Pablo Longoria, l’homme fort du club, ce samedi sur 'Canal+'.

Vidal avait été pressenti pour devenir la recrue phare des vice-champions de France lors de la prochaine intersaison. Des rumeurs ont fait état de la volonté de Jorge Sampaoli de le faire signer pour en faire l’un des leaders du vestiaire phocéen. Le coach argentin le connaissant très bien depuis leur expérience commune avec la sélection chilienne.

Le salaire de Vidal jugé trop élevé

Mais, pour la direction, il n’est pas question d’enrôler cet élément pour la simple raison que son salaire se situe hors de la fourchette des salaires. Le milieu de terrain de l’Inter émargerait à 6.5M€ par an et c’est trop élevé, fut-il pour un joueur de sa qualité et son vécu.

L’OM n’a donc pas jugé bon de faire d’exception, surtout qu’il y aurait aussi eu une indemnité de transfert à verser à l’Inter. Vidal étant sous contrat du côté de San Siro jusqu’en 2022.

Pour rappel, lors de sa nomination comme président, Longoria avait déclaré qu’il fixerait les priorités pour le mercato en se concertant avec Sampaoli. Le dirigeant espagnol avait refusé de dévoiler l’enveloppe dont il dispose de la part de Frank McCourt. Et ce dernier s’est aussi gardé de communiquer un quelconque chiffre.

Au vu de la prestation du jour contre Nice (0-3), il semble que Marseille a clairement besoin de renforts afin de retrouver sa compétitivité sur la scène nationale. La parenthèse enchantée qui a suivi la venue de Sampaoli est d’ores et déjà terminée et le club a été ramené à la dure réalité qu’il traverse depuis plusieurs mois.