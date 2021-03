Arturo Vidal va être opéré vendredi

L'Inter va perdre Arturo Vidal, lui qui était sorti sur blessure lundi soir contre l'Atalanta Bergame en Serie A. Le Chilien souffre de douleurs au genou gauche.

Le club italien, après avoir réalisé des examens et s'être entretenu avec les médecins, a conclu que la meilleure chose à faire était de faire subir à Vidal une opération arthroscopique le plus tôt possible afin de traiter le mal à sa racine.

"Ce vendredi, Arturo Vidal subira une opération arthroscopique à l'Institut Humanitas de Rozzano pour des douleurs méniscales au genou gauche", a indiqué l'Inter.

Le joueur devrait faire son retour après la trêve internationale de la fin du mois de mars, qu'il n'aurait de toute manière pas disputer avec sa sélection, les matchs des éliminatoires de la Coupe du monde 2022 ayant été reportés pour la zone Amérique du sud en raison de la pandémie.