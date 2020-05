Arturo Vidal veut rester au Barça

Arturo Vidal a insisté sur le fait qu'il serait heureux de rester à Barcelone. Le milieu de terrain chilien est l'un des nombreux joueurs à être lié à un départ du Barça cet été selon la presse espagnole.

Cependant, l'ancien turinois serait heureux de continuer sa carrière en Catalogne.

"Je suis très heureux et bien installé à Barcelone", a déclaré Vidal à Mario Veloso via un live Instagram.

"Bien sûr, je veux rester, je suis plus disposé que jamais. Je suis heureux, il y a un bon groupe et j'ai de bons amis dans le vestiaire."

Le Chilien est totalement concentré sur les objectifs sportifs de son club alors qu'une reprise de la Liga serait prévue pour le 12 juin prochain.

"Je me sens très bien physiquement - mieux que jamais. Dans toute ma carrière, je n'ai jamais eu autant de temps pour me préparer. Nous avons fait un plan pour prolonger ma carrière autant que possible. Je me sens préparé pour ce qui va arriver, à la fois en Ligue des champions et en Liga."