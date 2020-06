Jardim, Vasilyev... Rybolovlev vide son sac

Champion de France et demi-finaliste de la Ligue des champions lors de la saison 2016-2017, l'AS Monaco connaît depuis cette saison enchantée de grandes difficultés que ce soit sur le terrain ou en coulisses. Le club de la Principauté a perdu ses meilleurs éléments suite au titre de champion de France avec les départs de Kylian Mbappé, Bernardo Silva, Thomas Lemar, Benjamin Mendy et bien d'autres. Même Vadim Vasilyev et Leonardo Jardim n'ont pas survécu dans le temps.

L'homme de confiance de Dmitri Rybolovlev, Vadim Vasilyev a quitté le club suite à la saison cauchemardesque de l'AS Monaco où le club a évité le maintien de justesse après avoir changé d'entraîneur à deux reprises. Depuis, l'ancien vice-président de l'AS Monaco est devenu agent de joueurs. Mais malgré son départ et l'arrivée d'Oleg Petrov, la gestion de l'AS Monaco ne s'est guère améliorée, et Leonardo Jardim a de nouveau quitté le club.

Dans une interview accordée à 'Nice Matin', Dmitri Rybolovlev est revenu sur le moment compliqué où il a dû se séparer de son homme de confiance, Vadim Vasilyev : "Le moment le plus douloureux, c’est la décision de remercier Vadim Vasilyev. Évidemment, Vadim a beaucoup fait pour l’AS Monaco. Lorsqu’il était en poste, le club a eu beaucoup de succès. C’était nos succès communs. Ensuite, il a commis des erreurs sérieuses dans la gestion du club".

L'origine du départ de Vadim Vasilyev est notamment lié au retour de Leonardo Jardim. L'ancien vice-président de l'AS Monaco avait décidé de se séparer de l'entraîneur portugais ayant conduit le club au titre, et a choisi Thierry Henry pour lui succéder. Mais le champion du monde 1998 n'a pas réussi à redresser la barre. Dmitri Rybolovlev a donc décidé de déjuger son homme de confiance et de faire revenir Leonardo Jardim le 25 janvier 2019, trois mois après son départ. Le Portugais a de nouveau été licencié au cours de l'automne 2019.

Dmitri Rybolovlev ne regrette absolument pas d'avoir fait revenir Leonardo Jardim : "Je continue de penser que ma décision de rappeler Leonardo Jardim était juste. Je lui suis reconnaissant d’avoir alors accepté la proposition de revenir, et d’avoir sauvé le club de la relégation. L’objectif à court terme, celui de rester en Ligue 1, a été atteint. Les circonstances ont fait que ce n’est pas allé plus loin… Je lui serai toujours reconnaissant pour ce retour, et pour tout ce qu’il a fait au club".