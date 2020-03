Ben Yedder : "Je rêve toujours plus grand"

Co-meilleur buteur de Ligue 1 avec 18 buts au compteur, Wissam Ben Yedder est le seul à rivaliser avec l'attaquant du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé. Impressionnant sous les couleurs de l'AS Monaco depuis son retour en Ligue 1, l'international français affiche un niveau de jeu qui fait les beaux jours du club de la Principauté. Oui mais voilà, ses prestations éveillent les intérêts - dont celui du Barça - et la question d'un départ cet été pourrait se poser.

D'autant qu'à l'âge de 29 ans, celui qui enchaîne les saisons de haut niveau ces dernières années, a toujours de grandes ambitions. Soucieux de progresser continuellement, Wissam Ben Yedder reste toutefois concentré sur sa fin de saison, comme il l'a confié dans un entretien accordé à 'Onze Mondial'.

"J’ai de grandes ambitions et de grands objectifs, je me projette en Ligue des Champions. Ma carrière n’est pas encore terminée. Je rêve toujours plus grand. Jouer avec Mbappé et Neymar au PSG ? Aujourd’hui, je suis focus sur ma fin de saison et sur l’objectif du club qui est de retrouver l’Europe. Pour le reste, je te laisse à tes pronostics", a ainsi confié l'ancien joueur du TFC et du FC Séville. Rêver plus grand, c'est en tout cas une phrase bien connue du PSG...