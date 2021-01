Dzeko et la Roma, ça sent la fin !

Décidément, en Serie A, la tendance est au conflit ouvert entre les entraîneurs et leurs stars. Pendant que l’Atalanta Bergame a pris le parti de Gian Piero Gasperini et tente de trouver une porte de sortie à Papu Gomez, annoncé vers le FC Séville, l’AS Roma est également confronté à une guerre d’ego entre Paulo Fonseca et Edin Dzeko.

L’attaquant de 32 ans et son entraîneur ont eu un entretien ce lundi après-midi qui n’a pas permis d’aplanir les tensions entre eux. Bien au contraire puisque le Bosnien s’est entraîné tout seul pendant que ses coéquipiers reprenaient le chemin de l’entraînement collectif après leur victoire face à la Spezia (4-3), samedi.

La Spezia, club qui a marqué une rupture totale entre la star du club et son entraîneur. S’étant déjà confrontés suite à un match de Ligue Europa à Séville au début de la saison, les deux hommes ont eu une franche altercation suite au match perdu en Coupe d’Italie la semaine dernière, qui a entraîné l’exclusion de Dzeko pour la rencontre de championnat durant le week-end.

Annoncé sur le départ l’été dernier, l’ancien buteur de Manchester City était finalement resté malgré les éclosions de Borja Mayoral et Carles Perez. Deuxième buteur (7 buts) du club depuis le début de la saison derrière Henrick Mkhitaryan (8 buts), Dzeko s’est également vu destituer de son rôle de capitaine au profit de Lorenzo Pellegrini.

Une façon à peine masquée de Fonseca de montrer que l’attaquant n’est plus le bienvenu dans la cité romaine. Avec un contrat jusqu’en 2022, Dzeko devrait partir de la Roma par la petite porte. Triste pour un joueur qui a inscrit 114 buts en quatre saisons.

A moins que la Roma ne fasse le choix de se séparer de Fonseca, sur un siège éjectable et sauvé par Pellegrini avec son but de la victoire en toute fin de match contre la Spezia. Le football pratiqué par le Portugais est beau mais les dirigeants estimeraient qu’il ne permettrait pas de gagner des titres. Le nom de Massimiliano Allegri revient d’ailleurs avec insistance dans la capitale italienne.