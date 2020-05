Asensio choisit les trois meilleurs buts de la carrière

Marco Asensio continue de travailler le plus possible pour faire son retour sur les terrains et espère bien avoir du temps de jeu lors du retour de la saison de Liga pour les mois à venir.

Le joueur du Real Madrid se prépare et a choisi ses trois meilleurs buts sous les couleurs du Real Madrid. Des buts marqués qui ont été précieux pour les victoires et les titres de son équipe.

"Le premier ce fut en 2016. Je m'en souviens parce que c'était lors de mes débuts sous les couleurs du Real Madrid. Ce fut ma première titularisation et nous avons gagné la Supercoupe d'Europe. C'était l'ouverture du score", se rappelle Asensio.

Le second, évidemment, fut celui inscrit en finale de la Ligue des champions 2017 contre la Juventus Turin : "Le second, c'est celui de la Ligue des champions de Cardiff, que nous gagnons 1-4 contre la Juventus. J'ai marqué le quatrième et après je suis devenu fou, j'ai couru jusqu'à la tribune où se trouvaient mes parents, mon frère et mes amis."

Enfin, le dernier fut contre le FC Barcelone en Supercoupe d'Espagne 2017 : "Si je dois en choisir un, je garde celui du match retour. Ce fut le premier but du match, devant nos supporters et dans notre stade. Ce fut un moment très beau. En plus, un Clásico, c'est toujours spécial."