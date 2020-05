Asensio en pleine forme pour la reprise

Il n'y a aucun doute, Marco Asensio se sent prêt. Zinedine Zidane pourra même compter sur lui dès le premier match de reprise de la Liga, bien que la date précise ne soit pas encore donnée.

Dans des déclarations pour 'Real Madrid TV', l'international espagnol s'est confié sur sa forme : "Je vais bien. La première semaine fut différente pour moi mais l'adaptation est bonne et mon genou répond bien."

"Je suis heureux et je me sens bien physiquement. L'attente a été longue et j'ai fait preuve de beaucoup de patience parce que c'est dur de voir tes coéquipiers à l'entraînement quand toi tu es à l'infirmerie ou en salle de sport. Mais je crois que cela en vaut la peine", a ajouté Asensio.

"Nous devons hâte de reprendre la Liga et affronter ces onze matches qui seront une question de vie ou de mort. Il faut les affronter au maximum. Il faut gagner les matches restants et nous allons essayer", a-t-il conclu.