Asensio a été surpris par Florentino Pérez

Marco Asensio sourit déjà sur le terrain. La campagne a été compliquée après sa blessure survenue en pré-saison, mais le Majorquin est revenu en force. Le Real Madrid a profité de son retour et de son but pour sortir un documentaire qu'il avait préparé.

Dans le documentaire, Marco Asensio ne tarit pas d'éloges pour celui qui l'a aid´e durant les onze mois qu'il a été élogné des terrains en raison de sa grave blessure.

"Il m'a beaucoup aidé dès le début, dès que j'ai été blessé, j'ai reçu un message de lui, il m'a rendu visite dans la même ville, puis le jour où j'ai été opéré, il est venu le lendemain pour me rendre visite," explique Asensio.

Il était là non seulement au moment de la blessure, mais aussi pendant le long processus de récupération. "Il a été très attentif avec moi. Je lui suis très reconnaissant pour le côté humain, pour avoir pu venir me rendre visite, pour s'être intéressé, pour lui avoir parlé de beaucoup d'autres choses. Je ne pense pas qu'un président de club ferait cela, et c'est ce qui le rend différent", a-t-il déclaré.