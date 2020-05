Asensio, le 9 inattendu

Un an plus tard, la rééducation de Marco Asensio est sur le point de voir le bout du tunnel et l'attaquant espagnol pourrait devenir la "recrue" de dernière minute du Real Madrid.

Le natif de Majorque, sous les ordres de l'entraîneur français Zinédine Zidane, garde espoir.

Avec la blessure de Jovic, qui devrait manquer la fin de saison, Asensio pourrait occuper son poste en son absence.

Asensio a déjà refoulé les terrains puisqu'il s'est entraîné cette semaine avec ses coéquipiers.

Une session individuelle certes, mais l'Espagnol semble prêt à faire son retour sur les pelouses de Liga.

Jouer à la pointe de l'attaque ne sera pas la position la plus habituelle du joueur. À ce poste, comme l'indique 'AS' ce mercredi, il a joué seulement 45 minutes, lorsque Lopetegui était sur le banc. Il avait alors inscrit deux buts.

Zinédine Zidane devrait ainsi pouvoir compter sur lui lorsque le championnat espagnol reprendra ses droits au mois de juin.